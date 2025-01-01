Для детей-сирот в Перми с начала года купили 156 квартир Из них 147 уже предоставлены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми с начала года приобрели для детей-сирот 156 квартир площадью от 28 кв. м, 147 из них были переданы новым владельцам. Как отмечают в пресс-службе администрации города, все жилые помещения пригодны для проживания.

«С начала 2025 года для детей-сирот было приобретено 156 квартир, 145 из них уже предоставлены. Ещё одна квартира была предоставлена за счёт средств прошлого года. Также была предоставлена освободившаяся муниципальная квартира. Всего в 2025 году заключено 167 муниципальных контрактов на закупку жилья для детей-сирот», — рассказали в мэрии.

Получатели льготы могут приобрести собственное жильё на жилищный сертификат, предоставляемый краевым минтруда. В региональном бюджете на 2025 год на эти цели предусмотрено 857,6 млн руб.

В конце сентября в краевой парламент поступил законопроект для усиления мер поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и приёмных семей. В частности, планируется дополнить список допустимых покупок за счёт единовременной выплаты в размере 49 тыс. руб., включив в него необходимые технические устройства и другие пользующиеся спросом товары. Процедура назначения пособия при усыновлении будет упрощена и переведена в автоматический режим. И дополнительно будет введена обязательная оценка рыночной стоимости приобретаемого для сирот жилья.

