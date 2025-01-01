Пермский ГАСПИ возглавит Евгений Миронов Ранее он был секретарём избирательной комиссии Перми Поделиться Твитнуть

Новым директором Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) будет назначен Евгений Миронов. Об этом сообщает газета «Звезда».

Предыдущий директор ПермГАСПИ, Сергей Неганов, занимавший этот пост с 2015 года, скончался 6 сентября. До назначения руководителем архива Неганов возглавлял администрацию губернатора Пермского края.

После смерти Неганова исполняющим обязанности руководителя ПермГАСПИ назначили Светлану Дагелине.

Известно, что до 2013 года Евгений Миронов являлся сотрудником департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края. Ранее этот департамент возглавлял Сергей Неганов.

Помимо этого, Миронов занимал должности заместителя председателя (с 2013 по 2018 год) и секретаря (с 2018 по 2022 год) избирательной комиссии Перми. С 2023 года является заместителем руководителя агентства по делам архивов Пермского края.

