Пермяков предупредили об изменениях в расписании трамваев Время скорректируют для выравнивания интервалов

Департамент транспорта Перми предупредил жителей города об изменениях в расписании трамваев с 6 октября. Корректировки коснутся двух маршрутов в Индустриальном районе.

Речь идёт о трамваях, курсирующих по маршрутам № 2 «Станция Осенцы—Стахановское кольцо» и 12 «Школа №107—Стахановское кольцо». Как отмечается в публикации от пресс-службы ведомства, расписание скорректировано для выравнивания интервалов.

С начала октября в Перми вновь запустили трамваи по маршруту № 2. На линию вышли вагоны модели 71-619 как более подходящие к особенностям инфраструктуры данного направления. Открытие движения в Осенцы — это второй этап восстановления трамвайного движения в Индустриальном районе после ремонта путей. Следующим этапом станет запуск движения вагонов в центр города, когда будет завершена реконструкция трамвайной линии на ул. Карпинского. В Осенцы также продолжает ходить часть рейсов автобусного маршрута № 62.

