Трамвай №2 в Перми начнёт ходить до станции Осенцы с 1 октября Будет скорректировано движение трамвая №12

По данным департамента транспорта администрации Перми, трамвай №2 сообщением «Стахановское кольцо — Станция Осенцы» вновь начнёт курсировать по маршруту с 1 октября 2025 года.

В пресс-службе горадминистрации объяснили, что на линию выйдут вагоны модели 71-619, так как они лучше адаптированы к особенностям инфраструктуры данного направления.

Для выравнивания интервалов с запуском трамваев №2 будет скорректировано движение трамвайного маршрута №12. Также в посёлок Осенцы продолжит ходить часть рейсов автобусного маршрута №62.

В департаменте транспорта отметили, что открытие движения в Осенцы — это второй этап восстановления трамвайного движения в Индустриальном районе Перми после ремонта путей.

В департаменте транспорта отметили, что открытие движения в Осенцы — это второй этап восстановления трамвайного движения в Индустриальном районе Перми после ремонта путей. Следующим этапом станет запуск движения вагонов в центр, когда будут завершены работы по реконструкции трамвайной линии на улице Карпинского.

