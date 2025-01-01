В Перми из-за пробок общественный транспорт опаздывает на 40 минут Сейчас заторы уменьшились, но движение на некоторых участках по-прежнему затруднено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 6 октября в столице Прикамья образовались 8-балльные пробки. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с пробками в Кировском районе Перми отставание автобусов от расписания составляет около 40 минут.

Согласно «Яндекс.Карты», утром в пробке оказался весь поток автомобилей, который двигался из Кировского района по Западному обходу. Было парализовано движение и на Красавинском мосту.

Сейчас затруднено движение из Закамска в центр по улицам Якутской (на подъезде к кольцу у Соснового бора), Спешилова, Пушкина и Попова и на Комсомольском проспекте.

В связи с заторами на дорогах водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.