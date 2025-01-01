Жителям Чусового в Прикамье восстановили выплаты компенсаций Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

По жалобам граждан Чусовская прокуратура в Пермском крае провела инспекцию на предмет соблюдения законодательства о социальной поддержке льготников, касающегося оплаты жилья и коммунальных услуг.

В ходе надзорных действий были обнаружены отклонения, состоящие в безосновательном прекращении выплат гражданам ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края», а также в запросе документов, не предусмотренных законом.

С целью исправления выявленных нарушений руководителю государственного учреждения было направлено представление.

После его рассмотрения права граждан были восстановлены, а ежемесячные денежные компенсации, положенные по закону, вновь начали выплачиваться. Ответственные должностные лица понесли дисциплинарную ответственность.

