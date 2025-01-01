В Пермский край вернулось бабье лето Температура воздуха может подняться до +15 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, на этой неделе, до четверга, 9 октября, в Пермском крае сохранится ясная погода с отсутствием ветра, что является нетипичным для второго осеннего месяца. Температура воздуха может подняться до +15 градусов.

С понедельника по четверг ночные температуры будут варьироваться от -1…-3˚C на востоке региона, до +3…+5˚C на юго-западе. В Перми при ясной погоде возможны небольшие заморозки до -2˚C. В ночное и утреннее время вероятны туманы. Днём воздух прогреется до +12…+15˚C, на остальной территории до +9...+12˚C, в Перми до +11…+13˚C.

В пятницу ожидается облачная погода с небольшим ветром. Ночью температура воздуха составит +2...+7˚C по краю, в Перми до +5˚C. Днём температура поднимется до +7…+12˚C по всему региону, в Перми около +10˚C. На юге региона воздух может прогреться до +14˚C.

В выходные дни ветер усилится. Ночные температуры прогнозируются на уровне +2…+7˚C. Днём температура воздуха будет колебаться от +3…+5˚C на востоке края до +12…+14˚C на юго-западе. При этом в воскресенье ожидается более холодная погода, чем в субботу, на 2-3˚C. На севере края возможны осадки в виде дождя.

С начала следующей недели в Пермском крае прогнозируются дожди.

