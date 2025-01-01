Из бюджета Прикамья выделят 353 млн рублей на благоустройство Архиерейского квартала Средства предусмотрят на 2027 год Поделиться Твитнуть

Слайд презентации / Предоставлено администрацией губернатора Пермского края

В рамках развития городского пространства в бюджете Прикамья на 2027 год предусмотрят субсидии бюджету краевой столицы на обустройство территории бывшего зоопарка на ул. Монастырской. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы.

На строительство объекта озеленения общего пользования «Архиерейское подворье» планируется направить 353,1 млн руб.

Напомним, на месте зоопарка в Перми по ул. Монастырской, 10 планируется обустроить общественное пространство для «тихого отдыха». Проект включает в себя благоустройство территории у Спасо-Преображенского собора, создание яблоневого сада и восстановление пяти архиерейских домов на их историческом месте.

Старый зоопарк был построен на месте архиерейского кладбища. После археологических работ будут определены его границы. Проектом предлагается разделить территорию на «зону памяти», где будут предусмотрены также места для размещения в будущем памятников или арт-объектов, и «светскую зону» для отдыха и прогулок. Новые объекты капитального строительства не планируются. Единственное на территории историческое здание, построенное ранее как конюшня, а позже перестроенное в «слоновник», власти намерены реконструировать и организовать в нём многофункциональное пространство.

Поскольку квартал входит в границы федеральных и региональных объектов культурного наследия, работы будут вестись под наблюдением археологов, разборка всех зданий бывшего зоопарка будет производиться в основном вручную, от кровли к фундаменту. Демонтаж ориентировочно завершат до конца 2026 года.

Ранее были представлены проектные эскизы благоустройства квартала.

