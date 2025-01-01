Власти раскрыли планы развития территории старого зоопарка Перми Работы по демонтажу будут проходить под руководством археологов Поделиться Твитнуть

Слайд презентации / Предоставлено администрацией губернатора Пермского края

В Перми приступают к работам развития территории старого зоопарка по ул. Монастырской, 10. У Спасо-Преображенского кафедрального собора будет обустроено новое общественное пространство «Архиерейский квартал», в его границах запланировано благоустройство территории у собора, обустройство яблоневого сада и восстановление пяти архиерейских домов. Проект разделён на «зону памяти», где также предусмотрены места для размещения в будущем памятников или арт-объектов, и «светскую зону» для отдыха и прогулок.

Слайд презентации / Предоставлено администрацией губернатора Пермского края

Старый зоопарк был построен на месте архиерейского кладбища. Сейчас квартал входит в границы территории федеральных и региональных объектов культурного наследия, в том числе памятника археологии, ансамбля «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, архиерейский дом», «Архиерейского кладбища» и достопримечательного места «Комсомольский проспект».

«В 2022 году по яблоневому саду был разработан раздел по обеспечению сохранности с учётом проектных решений, которые поступили в адрес инспекции и на экспертизу. Они включали минимальное воздействие на археологию, на объект культурного напластования 18 века. В то же время, там было предусмотрено археологическое наблюдение как форма работ по сохранению памятников археологии. В процессе демонтажных работ зоопарка также предусмотрено проведение научно-исследовательских работ. Цель — определение границ территории», — рассказал на пресс-конференции, посвящённой началу работ по реализации проекта, и.о. начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Денис Изосимов.

Работы будут вестись в основном вручную, разборка всех зданий будет производиться от кровли к фундаменту. Демонтаж ориентировочно завершат до конца 2026 года. Генеральный подрядчик — ООО «Техдоргрупп».

«Проект не подразумевает возведение никаких объектов капитального строительства. Исторически у соборов всегда располагались яблоневые сады, сад здесь сохранился, поэтому концепт представляет тихий отдых, созерцание, дань памяти. Мы очень бережно относимся к территории. На месте вольеров, где были парнокопытные животные, уже есть разрушенный археологический слой. Именно в этом месте будут высажены деревья», — добавила директор «Института территориального планирования» Елена Ермолина.

Слайд презентации / Предоставлено администрацией губернатора Пермского края

Она также рассказала, что в зависимости от результатов археологических работ будут определены места под размещение будущих объектов монументального искусства, в частности часовни. Предварительно, на месте «слоновника» планируется восстановить здание, построенное как конюшня, и организовать в нём многофункциональное пространство.

Слайд презентации / Предоставлено администрацией губернатора Пермского края

Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов сообщил, что точное место размещения яблоневого сада будет определено только после определения границ и структуры некрополя, на котором был построен зоопарк. Места захоронений останутся свободными.

«Яблоневый сад мы будем создавать там, где уже нет культурного слоя, либо вне границ некрополя. После археологических наблюдений мы определим эти границы и запланируем дорожки там, где они были на кладбище исторически, и, может быть, сдвинем границы озеленения. Работы разделим на этапы: археологи будут заниматься наблюдением внутри границ некрополя, а в той части, где захоронений нет, начнутся строительно-монтажные работы по благоустройству парка», — отметил Павел Черепанов.

Алёна Бронникова

