В пермском лицее открыли мемориальную доску в честь заслуженного учителя РФ Владимир Штэфан руководил лицеем 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница ВКонтакте Алексея Полудницына

В лицее № 3 на ул. Архитектора Свиязева, 17 Перми накануне Дня учителя состоялось торжественное открытие мемориальной доски Заслуженному учителю Российской Федерации Владимиру Штэфану. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава администрации Индустриального района Алексей Полудницын.

«На торжественной церемонии собрались близкие, друзья, коллеги и ученики. Было произнесено множество тёплых слов благодарности и восхищения человеком, отдавшим всю свою жизнь служению детям и развитию образования в нашем городе», — рассказал он.

Владимир Штэфан работал в школе полвека, из них 39 лет руководил лицеем (ранее - школой № 26). В 2023 году было предложено присвоить учреждению имя Владимира Александровича Штэфана, признанного заслуженным учителем России, отличником народного просвещения, отличником физической культуры и спорта РФ. Он скончался 14 сентября 2022 года, с 2020 года пост директора занимает бывший министр спорта Прикамья Владимир Епанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.