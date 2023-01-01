Пермскому лицею № 3 хотят присвоить имя Владимира Штэфана Известный пермский педагог проработал в этом учебном заведении более 40 лет Поделиться Твитнуть

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение о присвоении муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 3» имени Владимира Александровича Штэфана. Предлагаемое наименование: МАОУ «Лицей № 3 имени В.А. Штэфана».

Владимир Штэфан был первым директором лицея (прежде школа № 26). В этом учебном заведении на ул. Свиязева, 17 он проработал более 40 лет. Как рассказали в лицее, Штэфан внёс огромный вклад в развитие школы, сплотил вокруг себя профессиональный педколлектив и обеспечил ученикам качественное образование.

Владимир Штэфан проработал в сфере образования почти полвека, был заслуженным учителем России, отличником народного просвещения, отличником физической культуры и спорта Российской Федерации. Награждён почётным знаком министерства физической культуры и спорта Пермского края «За заслуги в развитии спорта», медалями «Национальное достояние» и «Честь и польза», а также многочисленными благодарственными грамотами и письмами за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

14 сентября 2022 года Владимир Штэфан скончался. С 2020 года пост директора занимает бывший министр спорта Прикамья Владимир Епанов.

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