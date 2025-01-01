В массовом ДТП под Пермью пострадали четыре человека Все доставлены в медицинское учреждение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском муниципальном округе 4 октября около 15 часов произошло массовое ДТП. Три автомобиля столкнулись на дороге из Сылвы в Троицу. Как сообщает telegram-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ», в результате происшествия пострадали четыре человека.

Согласно предварительным данным, водитель «Лады 4x4» ехал в сторону Троицы. Он не выдержал дистанцию и въехал в двигавшийся в попутном направлении «Фольксваген Поло». Иномарка после удара столкнулась с «Тойотой Авентис».

Пострадавших в аварии водителя и двоих пассажиров «Фольксвагена», а также одного пассажира «Тойоты» доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о ДТП в Перми с пострадавшим пешеходом. Водитель двигавшегося по ул. Лифанова со стороны ул. Славянова в сторону ул. Свердлова 1 октября «Рено» не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс, в результате чего пострадал пешеход. Его доставили в медицинское учреждение.

