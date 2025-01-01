В ГАИ прокомментировали ДТП с наездом на пермяка, стоявшим на остановке Водитель не справился с управлением Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

В Перми произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в остановочный комплекс. Один человек пострадал. На место аварии прибыла скорая помощь и забрала раненого. «Новый компаньон» обратился за комментарием в городскую ГАИ.

В ведомстве ответили, что авария случилась ещё 1 октября около 20:50: «По ул. Лифанова со стороны ул. Славянова, в сторону ул. Свердлова двигался автомобиль «Рено» под управлением мужчины 2002 г.р., который по предварительной информации, не справился с управлением, и допустил наезд на остановочный комплекс, в результате чего пострадал пешеход 1986 г. р. Его доставили в медицинское учреждение».

В инспекции добавили, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, а все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.