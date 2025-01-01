Легкоатлет из Перми установил новый рекорд России в полумарафоне Владимир Никитин пробежал дистанцию менее чем за 60 минут Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Министерство физической культуры и спорта Пермского края"

Пермяк Владимир Никитин установил новый рекорд России в лёгкой атлетике. На этот раз он стал первым россиянином, преодолевшим дистанцию полумарафона в 21,1 км менее чем за 60 минут. Об этом сообщает краевое минспорта.

«Исторический момент российской лёгкой атлетики: пермяк Владимир Никитин выиграл Казанский национальный полумарафон, установил рекорд России и стал первым россиянином, кто смог преодолеть эту дистанцию быстрее 60 минут», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Казанский полумарафон проходил 4 и 5 октября. Соревнования на дистанции в 21,1 км состоялись 5 октября. Владимир Никитин пробежал её за 59 минут и 51 секунду. Второе место среди мужчин занял Нурсултан Кэнешбеков из Киргизии, его время — 1 час и 1 минута, третье месте у Андрея Сущени из Беларуси — 1 час 4 минуты.

Владимир Никитин тренируется под руководством Николая Суворова. В сентябре он обогнал кенийца в Московском марафоне на дистанции в 10 км и победил в соревновании, установив новый рекорд России. Время, за которое ему удалось преодолеть расстояние, составило 27 минут 40 секунд.

