Пермяк Владимир Никитин поставил рекорд на Московском марафоне Он стал первым в забеге на 10 км

Фото: telegram-канал "Министерство физической культуры и спорта Пермского края"

Легкоатлет Владимир Никитин из Пермского края стал лучшим в забеге на дистанции 10 тыс. м в Московском марафоне. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта. Соревнование проходит в столице 20-21 сентября.

«Предварительное время Владимира 27 минут 40 секунд — рекорд соревнований и результат быстрее высшего достижения России на этой дистанции. Ждём ратификации нового рекорда России от Владимира Никитина», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации официального телеграм-канала марафона, второе место на дистанции среди мужчин занял кениец Чарльз Ротич (27:43), третье досталось пензенцу Сергею Шарову (28:39). Среди женщин также был побит рекорд. Светлана Аплачкина заняла первое место, пробежав дистанцию за 31 минуту 22 секунды. Второе место заняла Ребекка Мванги из Кении (31:46), третье — россиянка Лилия Мендаева (32:40).

В августе Владимир Никитин стал рекордсменом в беге на дистанции 10 км среди мужчин с результатом 27 минут 48,29 секунды на чемпионате России по лёгкой атлетике. Победа сделала его в 31 раз чемпионом России по лёгкой атлетике.

