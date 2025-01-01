Пермяк Владимир Никитин выиграл чемпионат России по лёгкой атлетике Он установил новый рекорд страны Поделиться Твитнуть

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который с 7 по 10 августа проходит в Казани, уроженец Прикамья Владимир Никитин стал рекордсменом в беге на дистанции 10 км среди мужчин. Его результат — 27 минут 48,29 секунды.

Предыдущий рекорд страны в 2008 году установил Сергей Иванов. Он финишировал с результатом 27 минут 53,12 секунды.

Владимир Никитин представляет Московскую область и Пермский край. Победа в Казани сделала его в 31 раз чемпионом России по лёгкой атлетике.

Напомним, ранее в Казани спортсмен завоевал «золото» в забеге на 5 тыс. м. Тогда 33-летний спортсмен показал результат 13.36,33. Легкоатлет тренируется у Николая Суворова.

