Легкоатлет из Пермского края Владимир Никитин стал 30-кратным чемпионом России Турнир проходит в Казани

В Казани на Чемпионате России 2025 года легкоатлет Владимир Никитин из Пермского края завоевал «золото» в забеге на 5 тыс. метров, тем самым став 30-кратным чемпионом России, сообщили в краевом министерстве спорта.

33-летний спортсмен показал результат 13.36,33. Тренируется Никитин у Николая Суворова.

Второе место на дистанции занял представитель Санкт-Петербурга Егор Лимонов, отстав от победителя на 5,44 сек. «Бронзу» получил белорусский бегун Илья Корнаухов, его отставание составило 6,67 сек. Четвертым финишировал Даниил Прокушев из Свердловской области, придя к финишу спустя 11,4 сек. после пермяка Владимира Никитина.





