В августе в Пермском крае доля сделок с ипотекой по новостройкам выросла до 88%

В целом по России эксперты ждут падения показателя

ипотека, новостройка, строительство, жильё, строящийся дом, новый дом

  Константин Долгановский

Как сообщают аналитики платформы bnMAP.pro, август 2025 года показал разнонаправленную динамику на региональных рынках ипотеки по новостройкам. В целом отмечается постепенное охлаждение спроса, однако остаются территории, где доля ипотечных сделок остаётся высокой и продолжает расти.

В частности, на рынке Перми наблюдается стабильная ситуация. Доля сделок с ипотекой в общем числе сделок держится в диапазоне 73—77%, текущий показатель составил 75%. Пермский край в целом вошёл в число регионов с уверенным ростом. В июле доля таких сделок составила 85%, а в августе выросла до 88%, при этом в июне показатель был выше — 92%.

«В крупных городах заметно последовательное снижение доли ипотечных сделок. Это может отражать рост нагрузки на заёмщиков и осторожность покупателей. В ряде регионов рынок сохраняет устойчивость. В отдельных территориях, напротив, ипотека остаётся ключевым драйвером сделок. Но в целом заметно, что одного снижения ключевой ставки пока маловато для роста доли ипотек — во всяком случае в этих регионах. Рынок ждёт дальнейшего падения "ключа"», — отмечают аналитики.

Помимо Пермского края, в число регионов с ростом доли ипотечных сделок вошёл Красноярск (+3 п.п., до 87%), в число регионов со стабильным показателем, помимо Перми, вошла Новосибирская область (в пределах 80-83%). В Новосибирске был зафиксирован самый заметный спад среди крупных городов в выборке — доля сделок с ипотекой снизилась с 72 до 67%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на первый взнос по ипотеке для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке пермякам потребуется годовая зарплата. Размер первоначального взноса (20% от стоимости) по ипотеке в Перми составляет 907 тыс. руб., или 12 месячных зарплат.

