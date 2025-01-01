В августе в Пермском крае доля сделок с ипотекой по новостройкам выросла до 88% В целом по России эксперты ждут падения показателя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщают аналитики платформы bnMAP.pro, август 2025 года показал разнонаправленную динамику на региональных рынках ипотеки по новостройкам. В целом отмечается постепенное охлаждение спроса, однако остаются территории, где доля ипотечных сделок остаётся высокой и продолжает расти.

В частности, на рынке Перми наблюдается стабильная ситуация. Доля сделок с ипотекой в общем числе сделок держится в диапазоне 73—77%, текущий показатель составил 75%. Пермский край в целом вошёл в число регионов с уверенным ростом. В июле доля таких сделок составила 85%, а в августе выросла до 88%, при этом в июне показатель был выше — 92%.

«В крупных городах заметно последовательное снижение доли ипотечных сделок. Это может отражать рост нагрузки на заёмщиков и осторожность покупателей. В ряде регионов рынок сохраняет устойчивость. В отдельных территориях, напротив, ипотека остаётся ключевым драйвером сделок. Но в целом заметно, что одного снижения ключевой ставки пока маловато для роста доли ипотек — во всяком случае в этих регионах. Рынок ждёт дальнейшего падения "ключа"», — отмечают аналитики.

Помимо Пермского края, в число регионов с ростом доли ипотечных сделок вошёл Красноярск (+3 п.п., до 87%), в число регионов со стабильным показателем, помимо Перми, вошла Новосибирская область (в пределах 80-83%). В Новосибирске был зафиксирован самый заметный спад среди крупных городов в выборке — доля сделок с ипотекой снизилась с 72 до 67%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на первый взнос по ипотеке для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке пермякам потребуется годовая зарплата. Размер первоначального взноса (20% от стоимости) по ипотеке в Перми составляет 907 тыс. руб., или 12 месячных зарплат.

