На первый взнос по ипотеке жителю Перми потребуется годовая зарплата Доступность ипотеки осталась такой же, как и год назад

Согласно исследованию аналитического центра «Циан» определена сумма, необходимая для первоначального взноса при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупных городах России. Аналитики также оценили, в каких городах накопить необходимую сумму будет быстрее, учитывая разницу в ценах на жильё и уровне заработной платы.

По данным на сентябрь 2025 года, размер первоначального взноса (20% от стоимости) по ипотеке на однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Перми составляет 907 тыс. руб. Минимальная сумма по РФ — 710 тыс. руб. — необходима жителям Ульяновска. Максимальная — 2,9 млн руб. — москвичам.

Самый короткий срок накопления на первоначальный взнос — у жителей промышленных городов. В Новокузнецке для этого нужно всего 9 зарплат. Также сравнительно быстро смогут накопить необходимую сумму жители Кемерово и Тольятти (10 зарплат). В Сочи и Севастополе ситуация наиболее сложная: для первоначального взноса потребуется 35 и 31 зарплата соответственно.

В Перми потребуется 12 месячных зарплат. Это ровно столько же, сколько и год назад.

При этом в целом по РФ за год доступность жилья несколько улучшилась: если сейчас на первоначальный взнос в среднем по России требуется 14 зарплат, то год назад — 15.

