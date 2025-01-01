После фейков о выбросах на «Азоте» в Прикамье провели исследование Качество воздуха и воды соответствует нормам Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

На березниковском предприятии «Азот» в Прикамье ночью со 2 на 3 октября наблюдалась непродолжительная приостановка производственного процесса. Тогда сообщалось, что опасности для окружающей среды не зафиксировано.

Позже появилась фейковая информация о том, что 3 октября на предприятии якобы произошла техногенная авария с выбросом химически опасных веществ в атмосферу, почву и воду. После этого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» организовало лабораторное исследование атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ и воды в Березниках.

«По результатам исследований качество атмосферного воздуха по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормативам. Радиационных аномалий не выявлено. Аварийных ситуаций на системе водоснабжения не возникало. Качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам», — сообщает краевой Роспотребнадзор.

Напомним, ночью 3 октября на Березники Пермского края произошёл налёт вражеских БПЛА. Повреждения получил жилой дом, рассчитанный на две семьи. Обошлось без погибших и раненых. На месте был организован штаб для оперативного решения вопросов. Жителям пострадавшего дома предоставили временное жильё.

