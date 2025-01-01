В Усолье Пермского края ищут возможность сохранить церковь 18 века Власти намерены участвовать в федеральных программах Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Алексея Казаченко

Рубежская церковь в Усолье Пермского края, построенная в 18 веке, требует восстановления. Чтобы её сохранить, власти ищут возможность принять участие в федеральных программах. Об этом по итогам субботника в Усолье Строгановском в своём telegram-канале рассказал глава администрации Березников Владимир Казаченко.

«Знаковый объект культурного наследия федерального значения. Архитектурная доминанта Верхних соляных промыслов. Убрали поросль со стен, выкосили траву по периметру здания, собрали мусор. Здание нуждается в сохранении и консервации. Ищем возможность участия в федеральных программах», — написал он.

Напомним, в Березниковском округе продолжается реставрация ансамбля «Усолье Строгановское». В планах на 2026 год — дальнейшее развитие территории благодаря победе в национальном конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Здесь будет выполнено благоустройство западной части на площади около 2 га: расширение зелёных зон, высаживание новых деревьев, возведение небольшой сцены, установка арт-объекта «Добро пожаловать в Усолье Строгановское», системы туристической навигации и создание зоны отдыха.

