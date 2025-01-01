В Прикамье продолжается реставрация ансамбля «Усолье Строгановское» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Березниковском округе продолжается реализация проектов «От Посадской Слободы к Нижним соляным промыслам» и «Между двух стихий».

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, сейчас завершается второй этап проекта «От Посадской Слободы к Нижним соляным промыслам». Уже функционирует современная спортивная зона, организована автостоянка на 112 машиномест, проложены пешеходные зоны с металлическим каркасом, установлены скамейки и мусорные баки. Также идёт работа по созданию зеленых насаждений - обустраиваются газоны, прокладываются дорожки из щебня, высаживаются декоративные растения и деревья.

Параллельно выполняется третий этап проекта «Между двух стихий». Строители подготовили основу для пешеходных дорожек, проложили коммуникации для водоснабжения, электроснабжения и видеонаблюдения, установили столбы для малых архитектурных сооружений и высадили 45 деревьев.

В администрации Березниковского округа пояснили, что в планах на 2026 год – дальнейшее развитие территории исторического комплекса «Усолье Строгановское» благодаря победе в национальном конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На территории планируется выполнить благоустройство западной части территории площадью около 2 га. В частности, там расширят зелёные зоны, высадят новые деревья, возведут небольшую сцену. Также на территории установят арт-объект «Добро пожаловать в Усолье Строгановское», будет организована система туристической навигации и создана зоны отдыха с чайной с беседками в тени.

