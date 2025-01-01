В выходные в Перми ожидается тёплая и пасмурная погода Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно информации «Яндекс Погоды», в субботу, 4 октября, в Перми прогнозируется облачная погода с комфортной температурой. Утренние часы начнутся с +3°С, к полудню воздух прогреется до +10°С, вечером ожидается около +8°С, а в ночное время столбик термометра опустится до +5°С. Ветер будет дуть с юго-запада и юга со скоростью 1,2-2,7 м/с, с отдельными порывами до 6 м/с.

В воскресенье, 5 октября, сохранится аналогичная картина: тёплая и пасмурная погода. Утром ожидается +6°С, днем температура поднимется примерно до +12°С, вечером прогнозируется +8°С, а ночью — +6°С. Ветер сменится на южный и юго-восточный, его скорость составит 1,3-2,2 м/с, с порывами до 4 м/с.

Среди крупных городов России наиболее теплая погода на выходных ожидается в Краснодаре, где дневная температура достигнет +26°С. Близкие значения также прогнозируются в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Самые низкие температуры в эти дни зафиксируют в Новосибирске, где днём будет всего +1°С. Невысокие показатели также ожидаются в Красноярске и Омске.

