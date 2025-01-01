Пермь вновь сковали пробки Заторы образовались в разных районах города Поделиться Твитнуть

К вечеру 3 октября в столице Прикамья осложнилась дорожная ситуация: автомобили встали в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе наблюдаются 7-балльные пробки.

Сейчас затруднено движение по Комсомольскому проспекту — от ул. Петропавловской до ул. Революции из-за аварии напротив сада им. Горького. Заторы также зафиксированы по всей ул. Попова в обе стороны, на улицах Стахановская, Пушкина, Спешилова (в центр города), Революции (от Куйбышева до Комсомольского проспекта), Героев Хасана, Куйбышева и Мира.

В городе зафиксированы три ДТП, которые дополнительно осложняют дорожное движение.

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, из-за пробки в районе Соснового бора задерживаются автобусы маршрутов №2, 20, 46 и 60.

«Отклонение от расписания более 15 минут», — отметили в дептрансе.

Напомним, сегодня днём также образовалась большая пробка перед Красавинским мостом при выезде из Кировского района в левобережную часть Перми. Сообщалось, что причиной пробки стало дорожно-транспортное происшествие: в начале моста столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Информация о пострадавших не уточнялась.

В связи с затором автобусы №80 следовали с опозданием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.