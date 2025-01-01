В Перми «Пятёрочку» оштрафовали за продажу конфет с бабочками Нарушения санитарных норм обнаружили сотрудники Роспотребнадзора Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Индустриальный районный суд Перми изучил материалы дела о продаже продуктов питания с нарушением санитарных норм в одном из магазинов сети «Пятёрочка» на ул. Мира. Предметом разбирательства стал факт продажи конфет, поражённых вредителями.

Как сообщили в пресс-службе суда, в торговом зале, непосредственно в месте продажи развесных продуктов питания, были обнаружены живые и мертвые особи бабочки-огневки на разных этапах развития, а также следы их жизнедеятельности.

Представитель компании признал вину, объяснив, что все нарушения уже устранены: зараженные продукты сняты с продажи и утилизированы, осуществлена многократная дезинфекция и уборка помещений магазина, продажа развесных конфет временно прекращена. Сотрудник Роспотребнадзора подтвердил факт устранения нарушений.

После рассмотрения и оценки представленных доказательств суд признал ООО «Агроторг», которое продавало продукцию в «Пятёрочке», виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Общество оштрафовали на 10 тыс. руб.

