Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку авиарейсов в Перми Она осуществляет надзор за соблюдением прав пассажиров

Константин Долгановский

Пермская транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав пассажиров и предоставлением услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В ведомстве напомнили, что в связи с задержками прибытия самолётов в пермский аэропорт Большое Савино отправление нескольких рейсов отложено. Так, рейс ДР 570 Пермь—Санкт-Петербург (Пулково), осуществляемый авиакомпанией «Победа», задерживается. Изначальное время отправления было запланировано на 05:40 3 октября, но предварительное время вылета перенесено на 13:55 3 октября.

Рейс FV 6130, следующий по направлению Пермь—Сочи авиакомпании «Россия», также отложен. Первоначальное расписание предусматривало вылет в 6:40 3 октября, однако предварительное время отправления изменено на 13:45 3 октября.

