В аэропорту Перми задерживаются и отменяются рейсы Задержки достигают восьми часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, несколько рейсов в Перми задерживаются на прилёт и вылет, одна авиакомпания и вовсе отменила перелёт в краевой центр.

Так, в Пермь с опозданием на четыре часа прибыл рейс 1560 из Антальи. Он должен был приземлиться 3:30, а прилетел в начале восьмого утра.

Рейсы из Сочи №365 и 6129 прибудут в Пермь в 12:34 и 13:45, соответственно, на восемь часов отложены обратные вылеты в Краснодарский край.

Примерно на час задерживаются прилёт рейса 4017 из Махачкалы и вылет рейса 6018 в Минводы.

Вылет рейса 570 в Санкт-Петербург задержан на 7,5 часов, до 13:05.

Дневные рейсы 1200/1201 авиакомпании «Аэрофлот» Москва—Пермь—Москва отменены вовсе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.