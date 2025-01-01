В Пермском крае хоронят погибшего на СВО Дмитрия Пасынкова Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

В пятницу, 3 октября, в Верещагино провожают в последний путь участника СВО Дмитрия Пасынкова. Как сообщили в администрации округа, он погиб в ходе боевых действий 9 декабря 2024 года. Власти выразили глубокие соболезнования матери, сестре, сыну, всем родным и друзьям военнослужащего.

Пасынков родился 26 сентября 1972 года. Получил образование в школе № 1. Продолжил обучение в Пермском мединституте. Трудился в строительной индустрии. Увлекался вольной борьбой, находил отдохновение в рыбалке, музицировал на гитаре.

Траурный митинг прошёл сегодня во Дворце досуга Верещагино.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 2 октября похоронили скончавшегося от ран, полученных на СВО, жителя Кочёвского муниципального округа Олега Шипицына.

