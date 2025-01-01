В Пермском крае похоронят бойца СВО Олега Шипицына Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кочёвского округа

Как сообщает администрация Кочёвского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, 30 сентября от тяжёлой болезни, полученной во время СВО, скончался житель Кочево Олег Шипицын.

Он родился в 1980 году. Обстоятельства его пребывания в зоне боевых действий не уточняются. Также власти не сообщили о характере травмы.

Гражданская панихида и прощание с военнослужащим состоится 2 октября с 13:30 до 14:00 в здании клуба Кочёво.

В администрации муниципального округа принесли соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Напомним, ранее на севере Прикамья простились сразу с двумя участниками СВО — младшим сержантом Иваном Русских и Вячеславом Фёдоровым. Обоих похоронили в один день, 1 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.