В Пермском крае простятся с участником СВО Вячеславом Фёдоровым Он погиб в конце марта этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского района

Во время российской спецоперации на территории Украины был убит Вячеслав Фёдоров из Сивы. Об этом сообщает администрация округа на официальной странице в соцсетях.

Вячеслав Фёдоров родился 3 августа 1976 года, а погиб 31 марта этого года. Иные сведения о нём местные власти не уточнили, в том числе про обстоятельства гибели солдата.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет 1 октября в 12:00. Митинг пройдет с 12:30 в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4).

В администрации Сивинского округа выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», этот же день, 1 октября, в Сиве похоронят другого участника СВО, младшего сержанта Иван Русских. Он родился 30 мая 1986 года и погиб в день своего рождения, 30 мая 2024 года. Обстоятельства его смерти в местной администрации не уточнили.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.