В Прикамье похоронят погибшего на СВО в день своего рождения Ивана Русских Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Сивы Иван Русских. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Иван Русских родился 30 мая 1986 года, а погиб в день своего рождения, 30 мая 2024 года. На СВО он служил в звании младшего сержанта. Обстоятельства его смерти, как и семейное положение, не уточняются.

Церемония прощания с солдатом состоится 1 октября в 12:00. Митинг начнётся 12:30 в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4).

В местной администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.