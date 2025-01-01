В мэрии Перми рассказали о востребованности кратковременной парковки в центре города До одного часа паркуются более 60% водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году парковочные сессии продолжительностью до одного часа составили 60,9% от общего числа, а парковка от одного до двух часов — 17,9%. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в Пермской дирекции дорожного движения.

По словам чиновников, такое распределение парковочных сессий свидетельствует о востребованности кратковременного использования парковочных мест.

Всего за 9 месяцев 2025 года общее число парковочных сессий составило 3,2 млн, а за аналогичный период 2024 года — 2,6 млн.

Напомним, ранее стало известно, что с 10 ноября 2025 года стоимость часа на платных парковках в тарифной зоне № 101 повысится с 20 до 30 руб., а в зоне № 103 — с 30 до 40 руб. Кроме того, тарифная зона №103 теперь объединена зоной №102. Такое решение в мэрии приняли после мониторинга заполняемости парковочных зон. Выяснилось, что уровень занятости тарифной зоны №101 составил более 90%, а в зоне №103 — 89%, в связи с чем было принято решение о повышении тарифов на 10 руб.

