Прокуратура помогла пермяку отсудить 500 тысяч за производственную травму Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В результате вмешательства прокуратуры с работодателя в Свердловском районе Перми взыскали компенсацию в пользу сотрудника, получившего производственную травму.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на автотранспортном предприятии произошёл инцидент, в результате которого работник, мужчина преклонного возраста, получил телесные повреждения. Поскольку работодатель не стал добровольно возмещать моральный ущерб, нанесённый сотруднику, прокуратура обратилась в судебные органы.

В процессе судебного разбирательства ответчик признал свою ответственность за случившееся, и стороны заключили мировое соглашение, которое было заверено судом.

На данный момент условия соглашения выполнены, и работодатель выплатил потерпевшему 500 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.