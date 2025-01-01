Жителя Прикамья оштрафовали за кражу имущества с частной фермы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Вступило в законную силу решение Куединского районного суда в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 45-летнего жителя этого же посёлка. Он был признан виновным в совершении преступления, подпадающего под действие пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно «Кража», сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ноябре прошлого года в отделение полиции поступило заявление от гражданки 1967 г.р., в котором сообщалось о хищении имущества с территории принадлежащей ей фермы.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сотрудники правоохранительных органов провели тщательный осмотр места преступления и собрали вещественные доказательства. В результате оперативно-разыскных мероприятий личность преступника была установлена, он был задержан и доставлен в отделение.

Выяснилось, что, проезжая мимо, мужчина обратил внимание на заброшенную ферму. Осмотрев ангар, он обнаружил там автомобиль «ГАЗ-3102» в нерабочем состоянии, оконные рамы с двойными стеклопакетами, металлические ворота, трубы, комплектующие для хранения, сани, детали зернодробилки и железнодорожные рельсы. У него возникло намерение сдать всё это в пункт приема металлолома. Вечером он вернулся на ферму, используя газовый резак, разрезал металл на части, погрузил их в автомобиль и уехал. На следующий день он попросил знакомого помочь вывезти «Волгу» из ангара, убедив его, что автомобиль принадлежит ему. Тот согласился.

Металлические части общим весом около 2 т злоумышленник сдал в пункт приёма, но не успел получить деньги, так как был задержан полицией. В результате его действий потерпевшей был причинён ущерб в размере более 240 тыс. руб. Похищенное имущество было изъято и возвращено владелице.

Суд вынес приговор, согласно которому виновный заплатит штраф. Инструменты, использованные при совершении преступления, а именно газовый резак, кислородный и газовый баллоны, были конфискованы государством.

