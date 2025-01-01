За сентябрь в Перми ликвидировано 49 незаконных НТО Наибольшее количество НТО было убрано в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в контрольном департаменте администрации Перми, за сентябрь в городе было демонтировано 49 незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО).

Наибольшее количество НТО было убрано в Индустриальном районе, где было демонтировано 13 объектов. На землях муниципалитета убрали три уличных торговых лотка, один павильон и одну передвижную торговую точку. На частных территориях были ликвидированы пять павильонов, два киоска и одна палатка, предназначенная для уличной торговли.

В Свердловском районе демонтажу подверглись 10 НТО: пять киосков, три лотка и два павильона, расположенные на муниципальной земле. В Ленинском районе было убрано 9 НТО, включая один уличный лоток и три павильона на муниципальной территории, а также пять павильонов на частной территории.

В Орджоникидзевском районе было демонтировано 5 НТО, из которых два уличных лотка и один киоск находились на муниципальной земле, а один павильон и один киоск — на частной.

В Мотовилихинском, Кировском и Дзержинском районах было снесено по 4 НТО. В Мотовилихинском районе на муниципальной территории убрали две палатки, предназначенные для уличной торговли, а на частной — два павильона. В Кировском районе на муниципальной земле был демонтирован один павильон, а на частной — один киоск и две палатки для уличной торговли. В Дзержинском районе на частных территориях были демонтированы киоск, шиномонтаж, павильон и автолавка.

