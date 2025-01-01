В Перми открыли выезд с улицы Данилихинской на улицу Крисанова Поделиться Твитнуть

Компания «АБЗ-Дорстрой», выполняющая все работы по строительству ул. Крисанова в Перми, завершила перенос водопроводных коммуникаций и организовала выезд с ул. Данилихинской на ул. Крисанова, расположив его между домами №73 и 77 по ул. Крисанова.

Как сообщили в Минтрансе региона, отныне появилась возможность свернуть с ул. Крисанова на ул. Данилихинскую в направлении ул. Голева, а также с ул. Голева через ул. Данилихинскую выехать на ул. Крисанова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что выезд с ул. Данилихинской на ул. Крисанова был закрыт в начале сентября. А для обеспечения безопасности пешеходов был временно организован тротуар.

