Съезд с улицы Данилихинской на Крисанова в Перми построят к концу сентября Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Компания «АБЗ-Дорстрой», выполняющая все работы по строительству ул Крисанова в Перми, планирует создать выезд на ул. Крисанова с ул. Данилихинской (между домами №73 и 77 по ул. Крисанова). Как подчеркнули в Министерстве транспорта Прикамья, организация съезда предусмотрена проектом.

Сейчас здесь временно организован тротуар для обеспечения безопасности пешеходов, и проезд временно перекрыт, так как подрядчику необходимо перенести водопроводные сети на этом участке.

Завершение всех работ по созданию съезда, включая перенос сетей водоснабжения, запланировано на конец сентября.

Напомним, 23 августа в Перми запустили движение по ул. Крисанова на участке от ул. Пушкина до пересечения ш. Космонавтов с ул. Карпинского. В настоящий момент участок ул. Пушкина от ул. Крисанова до ул. Борчанинова ещё закрыт. Здесь продолжаются работы по замене коммуникаций и дорожного полотна, движение пешеходов осуществляется по левой стороне при движении со стороны ш. Космонавтов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.