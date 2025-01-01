Высотный комплекс «Пермь-Сити» могут построить похожим на жар-птицу Отдельные здания предлагается окрасить в красный цвет и сделать напоминающими оперенье Поделиться Твитнуть

фото "Кортрос" опубликовано на сайте издания "Коммерсантъ-Прикамье"

Группа компаний «Кортрос», крупный застройщик из Москвы, продемонстрировала архитектурное видение высотного комплекса «Пермь-Сити» на строительном форуме 100+ TechnoBuild, проходившем в Екатеринбурге. Этот многофункциональный деловой квартал планируется к возведению в Перми на ул. Локомотивной. Концепция «Пермь-Сити» носит название «Жар-птица» и предполагает строительство высотных административных зданий. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Собеседник издания рассказал, что на одной из сессий форума представители «Кортроса» показали эскизы будущего «Пермь-Сити». Отдельные здания, окрашенные в красный цвет, своей формой имитируют оперение мифической Жар-птицы.

В Минимущества Пермского края сообщили, что представленная концепция является только одним из вариантов, окончательное решение будет принято после рассмотрения всех концепций на Градсовете Прикамья.

Напомним, «Кортрос» комплексно развивает район ДКЖ, включающий два участка земли, приобретенных застройщиком на торгах в 2024 году, и территорию на ул. Локомотивной. «Пермь-Сити» станет центром притяжения в проекте ДКЖ, объединив RnD-технопарк, офисы и отель. На участке для реновации площадью 25,3 га «Кортрос» планирует построить около 225 тыс. кв. м жилья, социальные объекты и дорожную инфраструктуру.

