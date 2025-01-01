Пермские спасатели спасли ребёнка, увязшего в грязи Поделиться Твитнуть

Пермская городская служба спасения

Пермские спасатели спасли ребёнка, увязшего в грязи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

29 сентября в Пермскую городскую службу спасения поступил сигнал из Кировского района: восьмилетняя девочка увязла в грязи по обе ноги до колен и не могла самостоятельно выбраться.

На место незамедлительно прибыла спасательная группа. Сотрудники аккуратно извлекли ребёнка из грязи и передали медикам для осмотра. К счастью, девочка не пострадала.





Будьте внимательны к безопасности детей на улице и напоминайте им о правилах поведения в потенциально опасных местах

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.