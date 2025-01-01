В ТРК «Семья» в Перми продают кафе c вафлями Wafbusters Цена сделки — почти 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

В TPK «Семья» (ул. Революции, 13) продаётся кафе с вафлями Wafbusters. Цена сделки — 1,99 млн руб. Объявление размещено на платформе «Авито».

Точка на фудкорте площадью 13 кв. м находится в аренде. В заведении установлено новое оборудование, набран полный штат сотрудников (пять человек). Собственник пишет, что бизнес на рынке представлен с 2017 года. Согласно финансовым показателям, в августе 2025 года выручка достигла 855 тыс. руб., расходы — 720 тыс. руб., а прибыль — 179 тыс. руб. Окупаемость, по данным автора объявления, составит 14 месяцев.





«Если не окупитесь — заберу бизнес назад. Всё будет прописано в договоре», — указано в объявлении.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в TPK «Семья» (ул. Революции, 13) продаётся один из первых в Перми фреш-баров — Fruttini. Цена сделки — 4,4 млн руб. Бизнес существует на рынке с 2005 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.