В пермском ТРК за 4,4 млн рублей продают фреш-бар В сделку включены две точки

В TPK «Семья» на ул. Революции, 13, продаётся один из первых в Перми фреш-баров Fruttini. Цена сделки — 4,4 млн руб. Объявление размещено на платформе «Авито».

Новый собственник бизнеса получит две арендованные точки фреш-бара (на четвёртом этаже фудкорта и у кacс пpoдуктoвогo магaзинa «Лeнтa»), всё оборудование, команду сотрудников из четырёх человек, а также технологические карты и систему управления.





Бизнес на рынке существует с 2005 года. Ежемесячная выручка составляет 600 тыс. руб., расходы — 430 тыс. руб., прибыль — 170 тыс. руб. Средний чек заведения — 500 — 999 руб.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в ТЦ «iMall Эспланада» Перми продаётся кафе восточной кухни «Восток-Папа» . Цена готового бизнеса — 15 млн руб. (142 тыс. руб. за кв. м). Кафе площадью 105,5 кв. м размещено на четвёртом этаже фудкорта.

