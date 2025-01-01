В ТЦ «iMall Эспланада» Перми за 15 млн рублей продают восточное кафе Речь идёт о кафе «Восток-Папа» Поделиться Твитнуть

В ТЦ «iMall Эспланада» Перми продаётся кафе восточной кухни «Восток-Папа». Цена готового бизнеса — 15 млн руб. (142 тыс. руб. за кв. м). Соответствующее объявление размещено на платформе Avito.

Кафе площадью 105,5 кв. м размещено на четвёртом этаже в фудкорте. Между владельцем и администрацией ТЦ заключён договор аренды на семь лет. В стоимость также входит всё оборудование и наработанная база поставщиков. После продажи в заведении останется весь персонал, в том числе повар, администратор, официанты, уборщицы, бухгалтерия и др. Кроме того, владелец обещает помочь с увеличением площадей до террасы с видом на эспланаду. Причина продажи — развитие более крупного бизнеса.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в ЖК «Новый центр» в Перми на продажу выставили «Фобошную» (ул. Революции, 22).

