В ЖК «Новый центр» в Перми за 3,3 млн рублей продают «Фобошную» Создатель кафе Артём Зайцев осуждён на 3,5 года

Фото: 2Gis

В ЖК «Новый центр» в Перми на продажу выставили «Фобошную». Кафе расположено по ул. Революции, 22. Соответствующее объявление размещено на «Авито».

«Фобошная» была открыта в 2019 году, заведение специализируется на прoдaже и дoстaвке азиатской еды. Общая площадь кафе составляет 80 кв. м, а зала — 40 кв. м. Заведение имеет 35 посадочных мест. Штат сотрудников — 8 человек: шеф, четыре повара, два администратора и уборщица.





Отмечается, что средняя выручка в месяц составляет 1,98 млн руб., примерные расходы — 1,742 млн руб., а чистая прибыль 237 тыс. руб.





Напомним, владелец «Фобошной», а также «Покешная Кафешная» и «Рынок еды», соучредитель IT-компании «Гет-нэт» Артём Зайцев был осуждён на 3,5 года за мошеннические операции с банковскими картами. Зайцев отрицает свою вину и ожидает рассмотрения кассационной жалобы.





После вынесения приговора он был помещен в СИЗО-1 в Перми для проведения следственных действий по другому делу, связанному с предполагаемой невыплатой заработной платы. Следствие утверждает, что бизнесмен, действуя из корыстных побуждений, не выплатил свыше 1,3 млн руб. 34 сотрудникам своих предприятий общественного питания в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года.





Ранее также родные Зайцева выразили обеспокоенность по поводу отсутствия необходимой медицинской помощи в следственном изоляторе в связи с его диагнозом — рассеянный склероз. В ходе судебного заседания 14 мая Зайцев просил об освобождении в связи с наличием у него заболевания, препятствующего отбыванию наказания.

Однако, по словам супруги Зайцева, суд отклонил ходатайство, указав, что болезнь не является препятствием для исполнения приговора.

