Проект завершения долгостроя на Екатерининской в Перми получил статус приоритетного Статус ПИП присвоен ещё двум инфраструктурным проектам

Алёна Бронникова

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина присвоил проекту завершения долгостроя по ул. Екатерининской, 175 в Перми статус приоритетного инвестиционного (ПИП). Как сообщается на сайте краевого правительства, здесь будет организовано общественно-деловое пространство.

Реконструкцией и достройкой займётся компания «Развитие Центр». Общая площадь будущего современного бизнес-центра составит порядка 16 тыс. кв. м. Инвестор также берёт на себя обязательства по благоустройству прилегающей территории, в том числе в долине Данилихи.

На заседании Совета 1 октября были поддержаны ещё два инфраструктурных проекта. В статусе ПИП в Перми будет реализован проект создания трёх многофункциональных станций комплексного обслуживания автомобилей компании «АБ ГРУПП» на улицах Рязанской, Клименко и Спешилова.

Объект на ул. Рязанской будет оснащён линией конвейерной мойки и зарядными станциями для электромобилей, кортами для падл-тенниса и детской игровой зоной. На ул. Клименко вместе с автосервисом построят зоны для игры в бильярд и баскетбол. На ул. Спешилова разместятся комфортная зона ожидания, инфраструктура для зарядки электромобилей и конвейерная мойка. Объекты будут вводить в эксплуатацию поэтапно — в 2027 и 2028 годах. Объём инвестиций оценивается в 760 млн руб.

Также статус ПИП присвоен проекту компании «Строитель» по созданию современного делового центра в Мотовилихинском районе Перми. Реализация запланирована на 2027 год. Площадь объекта составит не менее 5 тыс. кв. м. Общий объём инвестиций превысит 700 млн руб., ещё не менее 1 млн будет направлено на реализацию социальных инициатив.

Общая сумма вложений в три проекта оценивается в 2,1 млрд руб. Статус ПИП позволит инвесторам получить поддержку, в том числе земельные участки под реализацию проектов на льготных условиях и административное сопровождение со стороны органов власти.

Ранее «Новый компаньон» писал, что проект достройки здания по ул. Екатерининской, 175 в Перми может получить статус приоритетного инвестиционного. Объём инвестиций составит 628 млн руб.

