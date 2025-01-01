Пермский долгострой на Екатерининской может получить статус приоритетного инвестпроекта
Компания «Развитие» планирует инвестировать в достройку объекта 628 млн рублей
Компания «Развитие» намерена достроить приобретённый ей ранее объект по ул. Екатерининской, 175, добившись присвоения ему статуса приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на рынке недвижимости.
По данным издания, вопрос присвоения проекту статуса приоритетного рассмотрят 1 октября на заседании краевого совета по вопросами предпринимательства и инвестиционного климата. Предоставление этого статуса позволит «Развитию» арендовать прилегающий к долгострою земельный участок без проведения торгов, что необходимо для завершения строительства бизнес-центра.
Застройщик намерен инвестировать в достройку объекта 628 млн руб. На месте 22-этажного недостроя планируется создать современное общественно-деловое пространство общей площадью 15,9 тыс. кв. м. Прилегающая территория будет облагорожена. Компания владеет участком в 4,1 тыс. кв. м под административным зданием. Для реализации проекта «Развитие» запрашивает в аренду соседний участок площадью 0,19 га, который, согласно кадастровым данным, предназначен для размещения улично-дорожной сети.
Согласно планам, проектирование бизнес-центра будет осуществляться с 2025 по 2027 год, а строительно-монтажные работы — с 2026 по 2030 год. Благоустройство прилегающей территории запланировано на 2027 год, а завершение всего проекта ожидается к 2030 году. В качестве социальной инициативы «Развитие» планирует создать общественное пространство в долине Данилихи. Ожидается, что реализация проекта принесёт в бюджеты разных уровней 594 млн руб. с 2025 по 2045 год.
