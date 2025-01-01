Пермский долгострой на Екатерининской может получить статус приоритетного инвестпроекта Компания «Развитие» планирует инвестировать в достройку объекта 628 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Развитие» намерена достроить приобретённый ей ранее объект по ул. Екатерининской, 175, добившись присвоения ему статуса приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на рынке недвижимости.

По данным издания, вопрос присвоения проекту статуса приоритетного рассмотрят 1 октября на заседании краевого совета по вопросами предпринимательства и инвестиционного климата. Предоставление этого статуса позволит «Развитию» арендовать прилегающий к долгострою земельный участок без проведения торгов, что необходимо для завершения строительства бизнес-центра.

Застройщик намерен инвестировать в достройку объекта 628 млн руб. На месте 22-этажного недостроя планируется создать современное общественно-деловое пространство общей площадью 15,9 тыс. кв. м. Прилегающая территория будет облагорожена. Компания владеет участком в 4,1 тыс. кв. м под административным зданием. Для реализации проекта «Развитие» запрашивает в аренду соседний участок площадью 0,19 га, который, согласно кадастровым данным, предназначен для размещения улично-дорожной сети.

Согласно планам, проектирование бизнес-центра будет осуществляться с 2025 по 2027 год, а строительно-монтажные работы — с 2026 по 2030 год. Благоустройство прилегающей территории запланировано на 2027 год, а завершение всего проекта ожидается к 2030 году. В качестве социальной инициативы «Развитие» планирует создать общественное пространство в долине Данилихи. Ожидается, что реализация проекта принесёт в бюджеты разных уровней 594 млн руб. с 2025 по 2045 год.

Как ранее писал «Новый компаньон», по ул. Екатерининской, 175 находится долгострой ЖК «Никитинский». Его строила компания «Пермпромжилстрой», планировавшая завершить работы еще в 2009 году, но фирма обанкротилась, и стройку заморозили. В 2023 году было решено восстановить права дольщиков всех трёх домов по ул. Екатерининской, 175 (позиции 2, 3 и 4) путем выплаты компенсаций. Ранее сообщалось, что вторую позицию планируют выставить на торги в четвертом квартале 2025 года.

