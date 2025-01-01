Алёна Бронникова В Перми перенесли торги по второй позиции долгостроя на улице Екатерининской Объект планировали выставить на продажу в конце 2024 года Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Торги по второй позиции долгостроя по ул. Екатерининской, 175 в Перми планируется провести в третьем квартале 2025 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда развития территорий.

Земельный участок, на котором находится проблемный объект, расположен в территориальной зоне, где максимальный коэффициент застройки разрешён в 2,22%, предельное количество этажей — не более 16. Всего на нём расположено три здания, жилая площадь — 16,9 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — 1,1 тыс. кв. м. Площадь участка составляет 2,33 га. Вид разрешённого использования, по данным ЕГРН, — под жилищное строительство, вид права на землю — аренда.

Напомним, жилой комплекс «Никитинский» по ул. Екатерининской, 175 возводила компания ООО «Пермпромжилстрой», сдать объект планировалось ещё в 2009 году, однако застройщик обанкротился. Права участников долевого строительства всех трёх многоквартирных домов по ул. Екатерининской, 175 (поз. 2, 3 и 4) было решено в 2023 году восстановить путём выплаты компенсации. В прошлом году стало известно, что вторую позицию планируется выставить на торги в четвёртом квартале 2025 года.

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