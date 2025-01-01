В Прикамье простятся с участником СВО Максимом Давыдовым Он погиб в начале сентября этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кочёвского округа

Во время выполнения задач в ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец д. Лягаево Максим Давыдов. Об этом сообщили в администрации Кочёвского округа.

Максим Давыдов родился в 1994 году, а погиб 5 сентября этого года.

Местные власти отметили, что он «показал пример мужества и самоотверженности и с честью выполнил свой воинский долг».

Гражданская панихида и прощание солдатом состоится 5 октября с 13:30 до 14:00 в здании клуба д. Лягаево.

В администрации муниципалитета выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 30 сентября от тяжёлой болезни, полученной во время СВО, умер житель Кочёво Олег Шипицын. Его похоронят 2 октября.

