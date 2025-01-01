Суд по делу о мошенничестве при ремонте военного госпиталя в Перми проходит в закрытом режиме Фигурантов дела обвиняют в присвоении более 75 млн рублей Поделиться Твитнуть

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении закрытого судебного заседания по делу о хищениях при проведении ремонтных работ в военном госпитале Перми. Фигурантами дела являются бывший руководитель филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании (ВСК) Сергей Сухов и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

Как сообщает «Коммерсантъ-Урал», обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершённое группой лиц. Уголовное дело включает два эпизода, связанные с хищением средств, выделенных на ремонт Пермского гарнизонного военного госпиталя, имеющего историческую ценность, и казарм в Свердловской области.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в июле этого года военные следователи СКР передали в суд материалы уголовного дела против Павла Кравченко, Сергея Сухова и его заместителя Дмитрия Сергеля. Они обвиняются в крупном мошенничестве. Согласно данным следствия, в 2022 году при реализации гособоронзаказа между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» были заключены многомиллионные контракты на ремонтные работы в Перми и Свердловской области. Следствие утверждает, что обвиняемые в период с июля по октябрь 2022 года завышали стоимость выполненных работ и присвоили более 75 млн руб., причинив государству значительный ущерб. В числе объектов, при ремонте которых были похищены средства, упомянут Пермский военный гарнизонный госпиталь.

Представители ведомства сообщили, что Кравченко и Сухов признали свою вину, в то время как Сергель скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму, превышающую 17 млн руб.

