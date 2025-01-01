В суд направлено уголовное дело о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа в Перми Обвиняемые похитили более 75 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Военные следственные органы СКР направили в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко, экс-начальника филиала «Строительное управление» ППК «Военно-строительная компания» Сергея Сухова и его заместителя Дмитрия Сергеля. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба СКР, в 2022 году при выполнении гособорнзаказа были заключены многомиллионные контракты между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства». Компании должны были выполнить работы по капремонту объектов в Перми и Свердловской области. Трое обвиняемых с июля по октябрь 2022 года завышали стоимость выполненных работ, похитив таким образом свыше 75 млн руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере. Среди пермских объектов, в ходе ремонта которых были похищены деньги, значится и Пермский военный гарнизонный госпиталь.

В ведомстве рассказали, что Кравченко и Сухов вину полностью признали, Сергель скрылся от органов следствия и объявлен в межгосударственный розыск.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму, превышающую 17 млн руб.

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