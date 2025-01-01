Семья из Пермского края засудила СНТ за снимающую участок камеру Суд посчитал это нарушением неприкосновенности частной жизни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Березников в Пермском крае отсудили деньги у СНТ за камеру видеонаблюдения, в обзор которой попадала и частная территория одного из садовых участков. Владельцы посчитали это вторжением в их личную жизнь и обратились в суд.

«Владельцы дачных домов одного из садовых некоммерческих товариществ в Березниках на общем собрании решили установить камеру видеонаблюдения для контроля сохранности товарно-материальных ценностей СНТ. Вот только при монтаже оборудования не был учтён тот факт, что в обзор камеры попала часть садового участка и вход в дом разведённой, но проживающей совместно семейной пары. Граждане своего согласия на съёмку принадлежащей им территории не давали», — рассказали в пресс-службе ГУФССП Прикамья.

Суд встал на сторону истцов, признав факт нарушения неприкосновенности частной жизни. Судебным приставам поступил исполнительный документ о взыскании с СНТ компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. Для обеспечения исполнения решения на счёт организации-должника был наложен арест, в результате вся сумма была выплачена.

Ранее пермяки пожаловались на камеру, установленную в женском туалете одной из школ города. К публикации было приложено фото устройства с комментарием о возможном нарушении прав несовершеннолетних. В администрации отметили, что камера была размещена в зоне умывальников и не была направлена на туалетные кабинки, и на данный момент уже демонтирована.

